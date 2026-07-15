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Таганрожцы очистили от загрязнения береговую полосу в районе Богудони

Об этом 15 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге организован штаб по ликвидации загрязнения нефтепродуктами береговой линии Таганрогского залива. Об этом 15 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

Работы развернули на побережье в районе Богудони — именно там ранее выявили загрязнение. К уборке приступили утром того же дня.

В ликвидации последствий приняли участие специалисты отдела охраны окружающей среды администрации Таганрога, представители ООО «Курганнефтепродукт», объединения «Казачья Гвардия» имени гвардии старшего лейтенанта Глухова, а также общественники, волонтёры и студенты ЮФУ.

По словам Светланы Камбуловой, совместными усилиями основные загрязнения удалось устранить, а возможные экологические последствия — минимизировать. Мониторинг ситуации продолжается: регулярно отбираются пробы воды и почвы.