Таганрожцы очистили от загрязнения береговую полосу в районе Богудони

В Таганроге организован штаб по ликвидации загрязнения нефтепродуктами береговой линии Таганрогского залива. Об этом 15 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.
Работы развернули на побережье в районе Богудони — именно там ранее выявили загрязнение. К уборке приступили утром того же дня.
В ликвидации последствий приняли участие специалисты отдела охраны окружающей среды администрации Таганрога, представители ООО «Курганнефтепродукт», объединения «Казачья Гвардия» имени гвардии старшего лейтенанта Глухова, а также общественники, волонтёры и студенты ЮФУ.
По словам Светланы Камбуловой, совместными усилиями основные загрязнения удалось устранить, а возможные экологические последствия — минимизировать. Мониторинг ситуации продолжается: регулярно отбираются пробы воды и почвы.