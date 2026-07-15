В Иванове проведут семинар по специфике визуального оформления витрин

К участию приглашают владельцев розничных магазинов, коммерческих директоров и мерчандайзеров. Спикером мероприятия станет эксперт по мерчандайзингу и дизайну магазинов для брендов и торговых центров Марина Полковникова. Она расскажет, как правильно оформить магазин снаружи, чтобы привлечь прохожих, увеличить средний чек и объем продаж, а также разберет распространенные ошибки, которые чаще всего «съедают» прибыль.