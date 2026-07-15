В Иванове проведут семинар по специфике визуального оформления витрин

Семинар «Визуальное оформление витрин: правила, тренды и роль в продажах» проведут для представителей бизнеса в Иванове 17 июля, сообщили в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области». Мероприятие проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
К участию приглашают владельцев розничных магазинов, коммерческих директоров и мерчандайзеров. Спикером мероприятия станет эксперт по мерчандайзингу и дизайну магазинов для брендов и торговых центров Марина Полковникова. Она расскажет, как правильно оформить магазин снаружи, чтобы привлечь прохожих, увеличить средний чек и объем продаж, а также разберет распространенные ошибки, которые чаще всего «съедают» прибыль.
Кроме того, специалист проанализирует дизайн витрин и торговых залов участников. Чтобы получить персональные рекомендации, необходимо предварительно отправить фото торговых точек.
Событие состоится по адресу: Кохомское шоссе, 1д (ТЦ «РИО», вход № 1, выставочный центр, 1-й этаж). Участие в семинаре бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.