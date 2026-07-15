В Госдуме не обсуждают повышение возраста молодежи

«С точки зрения возраста, давайте все-таки еще поработаем. Скажу, что в Государственной думе и в комитете по молодежной политике этот вопрос не поднимается», — сказал Киселев, отвечая на вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет в рамках сессии «Открытый разговор о ценностях и смыслах молодежи в новом времени».