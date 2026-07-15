Онищенко объяснил, как правильно использовать капли для носа

«Это яркий пример того, как человек сам себя наказал, не соблюдая правила использования медицинского препарата для лечения насморка или пользовался априори некачественным препаратом. Но и в первом, и во втором случае у нас есть повод, чтобы предостеречь наших граждан. Любое лекарство, даже безрецептурное, нужно использовать только по назначению врача и строго в соответствии с теми дозировками и курсами лечения, которые написаны в утвержденной Минздравом инструкции по применению данного изделия», — сказал Онищенко, комментируя случай москвички, у которой появилась дырка в носу, предположительно, из-за использования капель.