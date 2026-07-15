В Мурманске общественники проверили ход ремонта улицы Шевченко

«Для нас важно, чтобы дороги, ведущие к социальным объектам — школам, больницам, училищам, — были не просто отремонтированы, а соответствовали стандартам безопасности и комфорта. Улица Шевченко — это путь к Нахимовскому училищу, здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей», — подчеркнул и. о. заместителя губернатора — министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.