В Мурманске общественники проверили ход ремонта улицы Шевченко

Выездной мониторинг ремонта улицы Шевченко прошел в Мурманске. Участок дороги обновляется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Реконструкция затронула промежуток от дома 36А до Восточно-объездной дороги. Ремонт стартовал 1 июня, подрядчик уже завершил укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установил все бортовые камни. Специалисты приступили к высадке новых деревьев и кустарников.
Во время мониторинга общественники уделили особое внимание социальной значимости объекта. Улица Шевченко — одна из ключевых транспортных артерий Мурманска. Она связывает жилые кварталы с торговыми центрами, обеспечивает удобный выезд на федеральную трассу и ведет к Нахимовскому военно-морскому училищу.
«Для нас важно, чтобы дороги, ведущие к социальным объектам — школам, больницам, училищам, — были не просто отремонтированы, а соответствовали стандартам безопасности и комфорта. Улица Шевченко — это путь к Нахимовскому училищу, здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей», — подчеркнул и. о. заместителя губернатора — министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.