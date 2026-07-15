До 130 тысяч и без уступок: сколько хотят зарабатывать жители Калининградской области летом

добыча сырья — 100 тыс. рублей при предложении в 98,5 тыс.; производство и сервисное обслуживание — 100 тыс. против 86,1 тыс.; сельское хозяйство — 100 тыс. при таком же уровне предложений; строительство и недвижимость — 100 тыс. против 96,4 тыс; IT-сфера соискатели — 95,7 тыс. рублей против 80,9 тыс; закупки — 90 тыс. рублей при предложении в 70 тыс.; автомобильный бизнес — 87,9 тыс. при предлагаемых 100 тыс.; рабочий персонал — 86,5 тыс. рублей при 86,7 тыс. со стороны работодателей.