В Госпитале для ветеранов в Калининграде начался капремонт

В 2024 году в Госпитале для ветеранов войн в Калининграле проводили капитальный ремонт фасада одного из домов, установлены новые лифты в корпусах, приобретено реабилитационное оборудование. Сейчас в рамках национального проекта «Семья» проходит капитальный ремонт другого дома на улице Комсомольской, 91а. Там меняют систему пожарной безопасности, видеонаблюдения, укрепляют несущие конструкции, обновляются внутренние помещения.