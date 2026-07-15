Министр Колокольцев представил нового начальника Волгоградского главка МВД Гищенко

Примечательно, что Павла Гищенко многое связывает с Волгоградской областью, где он родился. Генерал-лейтенант родом из хутора Верхняя Речка Нехаевского района. Начинал он службу в 1997 году в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. Возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский», УМВД России по городу Волжскому, а с 2018-го по 2020-й руководил УМВД по городу Волгограду. После этого глава государства назначил волгоградского полицейского начальником УМВД по городу Севастополю, а в 2023 году — министром МВД в Донецкой Народной Республике.