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Министр Колокольцев представил нового начальника Волгоградского главка МВД Гищенко

Сегодня, 15 июля, личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области представлен новый начальник.

Сегодня, 15 июля, личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области представлен новый начальник Павел Гищенко, который ранее уже работал в Волгоградском регионе на разных руководящих должностях.

О назначении генерал-лейтенанта полиции Павла Гищенко начальником ГУ МВД России по Волгоградской области в режиме видеоконференцсвязи сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Участие в этом мероприятии принял и губернатор Андрей Бочаров, который находился в Волгоградском главке МВД вместе с Павлом Гищенко.

— Глава МВД России проинформировал о главных вехах служебной биографии каждого из вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они достойно справятся с возложенными задачами, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Указом Президента РФ назначены начальники территориальных управлений МВД в четырех субъектах — Волгоградской области, в Камчатском крае, Донецкой Народной Республике и Ульяновской области.

— У нас имеется значительный опыт совместной работы над правовыми инициативами по защите населения от преступных посягательств. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят ряд важных нормативных актов в сфере миграции, антитеррористической деятельности, киберпреступности, — отметил Владимир Колокольцев, определив ряд приоритетных направлений, общих для всех четырех субъектов, где требуются дополнительные меры реагирования.

Владимир Колокольцев дал поручения и поставил конкретные задачи вновь назначенным руководителям территориальных органов МВД России. От генерала Гищенко и его коллег ждут определённых результатов в служебной деятельности, в частности по противодействую киберпреступности. Это направление определено министром как приоритетное.

Напомним, Указ о назначении в Волгоградскую область генерал-лейтенанта Гищенко, который до недавнего времени занимал должность министра внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР), подписал Президент России. Донецкие СМИ, как ранее сообщалось, 7 июля сообщили об этом назначении и уходе Павла Гищенко с поста министра МВД.

Примечательно, что Павла Гищенко многое связывает с Волгоградской областью, где он родился. Генерал-лейтенант родом из хутора Верхняя Речка Нехаевского района. Начинал он службу в 1997 году в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. Возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский», УМВД России по городу Волжскому, а с 2018-го по 2020-й руководил УМВД по городу Волгограду. После этого глава государства назначил волгоградского полицейского начальником УМВД по городу Севастополю, а в 2023 году — министром МВД в Донецкой Народной Республике.

О боевом пути генерала Гищенко ИА «Высота 102» подробно рассказывало в начале июля (читать здесь).

Отметим, что на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области в разделе «Руководство» информацию о новом руководителе до сих пор не обновили. На месте, где должен быть портрет генерал-лейтенанта полиции Павла Гищенко, по-прежнему устаревшие данные. Между тем, по сведениям ИА «Высота 102», Указ о назначении Гищенко в Волгоград Президент России подписал еще 5 июля.

Фото МВД РФ, администрация Волгоградской области.

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