Самолеты гасили опасного пилильщика в волгоградских лесах

Весной и летом боролись с рыжим сосновым пилильщиком, пилильщиком-ткачом красноголовым и пилильщиком-ткачом звездчатым. В Калачевском и Подтелковском лесничествах наземным способом обработали 666,3 га, авиацией в Подтелковском и Старополтавском — 657,7 га. От пилильщика-ткача красноголового наземным способом обработали 99,6 га в Арчединском и Подтелковском лесничествах.