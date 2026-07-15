Самолеты гасили опасного пилильщика в волгоградских лесах

В Волгоградской области завершились масштабные работы по защите лесов от вредителей. Обработку провели в Арчединском, Иловлинском, Подтелковском, Михайловском, Быковском, Калачевском и Старополтавском лесничествах. Общая площадь обработанных участков составила около 4000 га, — сообщили в областном Центре защиты леса.
Весной и летом боролись с рыжим сосновым пилильщиком, пилильщиком-ткачом красноголовым и пилильщиком-ткачом звездчатым. В Калачевском и Подтелковском лесничествах наземным способом обработали 666,3 га, авиацией в Подтелковском и Старополтавском — 657,7 га. От пилильщика-ткача красноголового наземным способом обработали 99,6 га в Арчединском и Подтелковском лесничествах.
От пилильщика-ткача звездчатого наземным способом обработали 737,4 га в Быковском и Подтелковском лесничествах, авиацией — 1451,6 га в Иловлинском и Михайловском лесничествах. Использовали генератор ГАРД-МОН и самолеты СП-30.
Комиссия из инженеров-лесопатологов и ведущего инженера Центра защиты леса Волгоградской области оценила биологическую эффективность обработок в 90,1−94,6%. Это подтверждает успешную ликвидацию очагов вредителей.
Ранее сообщалось об обводнении озера Цаца в Волгоградской области.