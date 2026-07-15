В минздраве рассказали, как записаться к терапевту при большой очереди на «Медрег39»

В комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» представители минздрава Калининградской области ответили на жалобу местной жительницы. Согласно опубликованному скриншоту калининградки с электронной регистратуры «Медрег39», очередь на прием к терапевту составляет свыше 770 человек.
В ведомстве сообщили, что записаться на прием к врачу можно несколькими способами, а не только через «Медрег39». «Записаться к врачу можно не только на сайте электронной регистратуры, где ежедневно в 00:00 открывается запись на 14-й день вперед, но и с 7:00 через оператора медицинского контакт-центра по номеру 122 (добавочный 1), а также через мессенджер MAX», — пояснили в министерстве.
В минздраве также рекомендовали в течение дня проверять наличие талонов: «В течение дня рекомендуется уточнять наличие свободных талонов на сайте электронной регистратуры и в контакт-центре, так как появляются и отказные талоны на прием». Если пациенту требуется неотложная медицинская помощь, то он может обратиться к дежурному терапевту в порядке живой очереди, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в министерстве здравоохранения Калининградской области планируют рассмотреть возможность открытия записи к врачам через электронную регистратуру medreg.gov39.ru в другое время.