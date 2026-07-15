В минздраве рассказали, как записаться к терапевту при большой очереди на «Медрег39»

В ведомстве сообщили, что записаться на прием к врачу можно несколькими способами, а не только через «Медрег39». «Записаться к врачу можно не только на сайте электронной регистратуры, где ежедневно в 00:00 открывается запись на 14-й день вперед, но и с 7:00 через оператора медицинского контакт-центра по номеру 122 (добавочный 1), а также через мессенджер MAX», — пояснили в министерстве.