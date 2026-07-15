В Ростовской области вырос экспорт агропродовольствия

Экспорт агропродовольствия из Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Отметим, что Ростовская область стабильно занимает второе место среди регионов России по объему экспорта агропродовольствия. По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Ольги Чернобаевой, основу донского экспорта составляют зерновые культуры — 66% от всех поставок. На масложировую продукцию приходится 22%, на пищевую и прочую — 12%.
Экспорт зерна по итогам первого полугодия продемонстрировал рекордный рост. Он превысил показатели аналогичного периода 2025 года на 60%. Ключевыми покупателями остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия и Судан. Также появились новые направления — Малави и Эфиопия.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.