Гигантская парковка площадью с пять футбольных полей может появиться в Самаре

С 16 по 23 июля в департаменте градостроительства Самары будет работать экспозиция проекта, на которой можно будет ознакомиться с подробной информацией. Поучаствовать в обсуждении можно будет на сайте мэрии, в журнале посетителей экспозиции, также можно отправить письмо в департамент.