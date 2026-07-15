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Нижегородский планетарий запустит серию ночных сеансов

В Большом звездном зале можно будет посетить кинопоказы в режиме нон-стоп.

С 27 июля по 1 августа нижегородский планетарий запустит серию ночных сеансов. Об этом в своих соцсетях рассказывает глава города Юрий Шалабаев.

В планетарии имени Г. М. Гречко гости смогут принять участие в мероприятиях мультиформатной программы, которая позволит по-новому взглянуть на звездное небо и погрузиться в мир астрономии. При этом посетители смогут свободно перемещаться между площадками и выстраивать индивидуальные маршруты.

Планетарий предлагает астрономические наблюдения за небесными объектами в обсерватории и на крыше здания и нон-стоп кинопоказы в Большом звездном зале, не входящие в основной репертуар. Также во время ночных сеансов можно будет посмотреть на коллекцию метеоритов и посетить тематические лектории в зале «Астрономия».

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что спутник «Лобачевский» показал кадры пролета над Шпицбергеном.