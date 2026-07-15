Нижегородский планетарий запустит серию ночных сеансов

Планетарий предлагает астрономические наблюдения за небесными объектами в обсерватории и на крыше здания и нон-стоп кинопоказы в Большом звездном зале, не входящие в основной репертуар. Также во время ночных сеансов можно будет посмотреть на коллекцию метеоритов и посетить тематические лектории в зале «Астрономия».