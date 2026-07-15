Ростовчане назвали сумму необходимых сбережений после завершения карьеры

Ростовчане после завершения карьеры хотели бы получать 90 тысяч рублей в месяц из личного капитала. Также увеличилось число тех, кто заранее интересуется размером будущей страховой пенсии. Таких в 2026 году насчитывается 77% против 21% в прошлом году. Об этом сообщили в СберНПФ.