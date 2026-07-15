Раненый орлан-белохвост из Пермского края отправится в зоопарк Удмуртии

История началась в мае. Орлана-белохвоста не раз замечали местные жители — он бродил по полю и не мог взлететь. Школьница и студент медколледжа решили его поймать: накрыли одеялом, когда птица устала убегать, и передали специалистам. Известный пермский орнитолог Галина Матвеева доставила хищника в краевую столицу, где его поместили в карантинный бокс организации «Фауна Урала». Руководитель организации Марина Перезолова, которая часто выхаживает сов и других птиц, взяла пациента под опеку.