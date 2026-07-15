Раненый орлан-белохвост из Пермского края отправится в зоопарк Удмуртии

В Осинском округе Пермского края обнаружили раненого орлана-белохвоста — краснокнижного хищника с поврежденным крылом. Птицу выходили в Перми, но из-за травмы вернуть ее в природу невозможно. Теперь она переезжает в зоопарк Удмуртии, где, вероятно, проведет остаток жизни, сообщает aif.ru.
История началась в мае. Орлана-белохвоста не раз замечали местные жители — он бродил по полю и не мог взлететь. Школьница и студент медколледжа решили его поймать: накрыли одеялом, когда птица устала убегать, и передали специалистам. Известный пермский орнитолог Галина Матвеева доставила хищника в краевую столицу, где его поместили в карантинный бокс организации «Фауна Урала». Руководитель организации Марина Перезолова, которая часто выхаживает сов и других птиц, взяла пациента под опеку.
Оказалось, что это взрослый самец пяти-шести лет. Ветеринары сделали рентген и обнаружили перелом локтевого сустава крыла. Как пояснила Перезолова, такая травма делает полет невозможным, поэтому выпускать птицу в дикую природу нельзя. Само крыло имело большое отверстие — вероятно, след от борьбы с другим самцом за самку. Хищник быстро пошел на поправку благодаря хорошему аппетиту: в день он съедает около килограмма рыбы, а также кролика и перепелок.
О случившемся уведомили Росприроднадзор. Пермский зоопарк не смог принять птицу, поэтому «квартиру» предложили в Ижевске. Как только будут оформлены все документы, орлана перевезут в Удмуртию. Возможно, в зоопарке ему найдут пару.
Орлан-белохвост занесен в Красную книгу России. В стране насчитывается около 2500 пар. Это четвертый по величине хищник Европы, размах крыльев достигает 230 см, вес — 4−7 кг. Птицы моногамны, строят огромные гнезда из веток, выстилают их травой и шерстью. Питаются рыбой, птицами, мелкими млекопитающими, иногда падалью. Живут до 25−40 лет. Основные угрозы для вида — освоение прибрежных территорий, уничтожение старых лесов и использование химикатов.
Марина Перезолова напомнила, что при встрече с раненым животным не следует кормить или поить его — это может навредить при черепно-мозговых травмах. Нужно сразу связаться со специалистами и следовать их инструкциям. Особую осторожность следует проявлять с крупными хищниками — медведями, волками, рысями и лисами.
В качестве примера удачного спасения специалисты привели случай с птенцом орлана, выпавшим из гнезда в Нытвенском округе. Местный натуралист заметил слетка на земле, связался со специалистами. С разрешения Росприроднадзора привлекли промышленного альпиниста, который вернул птенца в гнездо — и там он благополучно вырос под присмотром родителей.