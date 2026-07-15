На территории Воронежского онкоцентра открылась часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

14 июля на территории Воронежского областного научно клинического онкологического центра на улице Вайцеховского, 4 прошло торжественное освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Всецарица». К ней обращаются за помощью в борьбе с тяжелыми болезнями, в том числе -онкологией.