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Заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области

При этом большинство инфекционных заболеваний в регионе за полгода пошли на спад, включая COVID-19 и туберкулез.

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года на 12% выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». Также на 10% увеличилось число обращений жителей после укусов животных. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в НОИЦ.

При этом по большинству инфекционных заболеваний в регионе отмечено снижение показателей. Заболеваемость сальмонеллезом уменьшилась на 12%, острыми кишечными инфекциями — на 7%, туберкулезом — на 30%, острыми гепатитами — в 1,4 раза, COVID-19 — в 1,8 раза, пневмониями — в 1,6 раза, а ОРВИ — на 18%. Кроме того, в три раза сократилось число случаев дизентерии и скарлатины, в два раза — ветряной оспы, а количество обращений после укусов клещей снизилось на 18%.

По словам Натальи Садыковой, наиболее напряженной остается ситуация с природно-очаговыми инфекциями, прежде всего с ГЛПС, заразиться которой можно практически в любом районе Нижегородской области. Еще одной серьезной проблемой остаются укусы животных: чаще всего жителей региона кусают собаки, в том числе домашние, которых владельцы отпускают без поводка или привязи.

Ранее сообщалось, что стало известно, чем чаще всего болеют нижегородские врачи.

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