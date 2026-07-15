Заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области

При этом по большинству инфекционных заболеваний в регионе отмечено снижение показателей. Заболеваемость сальмонеллезом уменьшилась на 12%, острыми кишечными инфекциями — на 7%, туберкулезом — на 30%, острыми гепатитами — в 1,4 раза, COVID-19 — в 1,8 раза, пневмониями — в 1,6 раза, а ОРВИ — на 18%. Кроме того, в три раза сократилось число случаев дизентерии и скарлатины, в два раза — ветряной оспы, а количество обращений после укусов клещей снизилось на 18%.