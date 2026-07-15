Финэксперт Калинкин дал советы, как грамотно вложить 100 тысяч рублей

По мнению эксперта, самым надёжным инструментом остаются банковские вклады. Хотя после снижения ключевой ставки доходность депозитов постепенно снижается, сейчас ещё можно найти предложения с доходностью 12−14% годовых. Это хороший вариант для тех, кто не готов рисковать. Если разместить 100 тысяч на таком вкладе сейчас, к концу года можно получить доход в размере около 6−7 тысяч рублей, а при размещении на год — до 14 тысяч рублей.