Финэксперт Калинкин дал советы, как грамотно вложить 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей — это та сумма, которая уже позволяет не просто сохранить накопления, но и получить доход, заявил финансовый эксперт Роман Калинкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он подчеркнул, что при выборе способа инвестирования важно учитывать не только потенциальную доходность, но и уровень риска.
По мнению эксперта, самым надёжным инструментом остаются банковские вклады. Хотя после снижения ключевой ставки доходность депозитов постепенно снижается, сейчас ещё можно найти предложения с доходностью 12−14% годовых. Это хороший вариант для тех, кто не готов рисковать. Если разместить 100 тысяч на таком вкладе сейчас, к концу года можно получить доход в размере около 6−7 тысяч рублей, а при размещении на год — до 14 тысяч рублей.
Для тех, кто готов принять умеренные риски, Калинкин рекомендует рассмотреть облигации крупных российских компаний и федерального займа. Качественные облигации могут приносить более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, особенно если покупать их до погашения. При этом риск остаётся относительно низким.
Ещё один вариант — инвестиции в фондовый рынок через биржевые фонды или акции крупных компаний. Однако такие вложения подходят только тем, кто готов мириться с колебаниями стоимости активов и ждать 2−3 года. Если деньги могут понадобиться в ближайшие месяцы, лучше избегать акций.
Калинкин также советует разделить капитал для более эффективного управления. Например, 70 тысяч рублей можно разместить на депозите, а оставшиеся 30 тысяч — инвестировать в облигации или инвестиционные фонды. Такой подход позволяет сохранить часть средств в максимально ликвидной форме и одновременно увеличить потенциальную доходность.
Эксперт не рекомендует хранить свободные деньги наличными. Инфляция постепенно снижает их покупательную способность, и даже если кажется, что деньги лежат без движения всего несколько месяцев, они уже начинают терять свою реальную стоимость.