В Самарской области суд рассмотрит дело об отсутствии в селе Аскулы питьевой воды с марта 2025 года

Как уточняют в суде, в управление поступило обращение депутата Самарской губернской думы с документами, подтверждающими, что с марта 2025 года в селе отсутствуют источники воды, пригодной для употребления. Единственным источником водоснабжения для жителей села являлся пришедший в негодность колодец.
Судебное заседание назначено на 1 августа.
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