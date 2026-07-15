В Нижегородской области обновили дороги к 2 населенным пунктам

В частности, на отрезке к селу Ключищи специалисты убрали лишнюю растительность, уложили асфальтовое покрытие, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Для 60 жителей населенного пункта и около 50 дачников это имеет особое значение, так как маршрут ведет к социально значимым объектам. Также там ежедневно проезжают школьные автобусы, машины скорой помощи.