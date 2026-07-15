В Нижегородской области обновили дороги к 2 населенным пунктам

Участки автодорог, ведущих к селу Ключищи и поселку Чистое Поле в Нижегородской области, протяженностью 1,5 и более 2 км отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В частности, на отрезке к селу Ключищи специалисты убрали лишнюю растительность, уложили асфальтовое покрытие, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Для 60 жителей населенного пункта и около 50 дачников это имеет особое значение, так как маршрут ведет к социально значимым объектам. Также там ежедневно проезжают школьные автобусы, машины скорой помощи.
Обе дороги примыкают к межмуниципальной трассе Шатки — Лесогорск — Большой Макателем, которая была полностью отремонтирована в 2022 году. Вдоль нее расположены девять населенных пунктов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.