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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 73 тысяч гектаров

В тушении участвуют 1340 человек и 3 единицы техники.

За сутки площадь возгораний в Красноярском крае увеличилась на 3 тысячи гектаров и достигла 72,6 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 15 июля, в крае действует 146 пожаров в четырёх округах на севере. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют 1340 человек и 3 единицы техники.

Сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере региона утром температура — до +10°C, днём ожидается до +25°C, ветер 5−10 м/с, прогнозируется небольшой дождь. Это может помочь в борьбе с огнём.

Ситуация остаётся на контроле властей. Лесопожарный центр продолжает мониторинг и координацию тушения.

Ранее мы сообщали, что 37 голов скота погибли при пожаре в Красноярском крае.