Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 73 тысяч гектаров

За сутки площадь возгораний в Красноярском крае увеличилась на 3 тысячи гектаров и достигла 72,6 тысячи гектаров.
По данным Лесопожарного центра на утро 15 июля, в крае действует 146 пожаров в четырёх округах на севере. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют 1340 человек и 3 единицы техники.
Сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере региона утром температура — до +10°C, днём ожидается до +25°C, ветер 5−10 м/с, прогнозируется небольшой дождь. Это может помочь в борьбе с огнём.
Ситуация остаётся на контроле властей. Лесопожарный центр продолжает мониторинг и координацию тушения.
Ранее мы сообщали, что 37 голов скота погибли при пожаре в Красноярском крае.