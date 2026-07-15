Раскрыта физиологическая природа эмоционального переедания

Также ученые обнаружили, что у здоровых людей изображения пищи приводили к небольшому замедлению сердечного ритма, что говорит о фокусировке внимания, тогда как носители эмоционального переедания почти не реагировали на этот стимул, что еще раз говорит о перегруженности их автономной нервной системы. Существующие методы лечения эмоционального переедания не учитывают наличия этих сбоев, что объясняет, почему они далеко не всегда приводят к успеху, подытожили исследователи.