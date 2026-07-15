Отели или апарты: что выбирают россияне в поездках

Россияне в путешествиях по стране за последние два года чаще всего останавливались в гостиницах (отелях, мотелях, апарт-отелях, хостелах или номерах в гостевых домах) — об этом заявили 77% опрошенных. Такие данные содержатся в опросе ВЦИОМа.
Как считали
В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, которые за последние два года совершали поездки по России. Он проводился в середине апреля 2026 года. Участники могли выбрать по несколько вариантов ответа.
Согласно опросу, каждый второй респондент (53%) для размещения в путешествиях выбирал апартаменты, квартиры или частные дома. Еще 19% опрошенных останавливались на базах отдыха (турбазы, глэмпинги, кемпинги), а каждый десятый (12%) — в санаториях.
Для опрошенных гостиницы и апартаменты не только являются популярными объектами размещения, но и воспринимаются как близкие альтернативы. При сопоставимом качестве услуг и расположении 86% путешественников считают их полностью или частично взаимозаменяемыми. Кроме того, среди тех, кто чаще бронировал апартаменты, большинство респондентов (83%) рассматривали или использовали другие типы жилья, преимущественно гостиницы (98%).
Высокая взаимозаменяемость (частичная или полная) оказалась у гостиниц и баз отдыха — 73%. Минимальная взаимозаменяемость, согласно опросу, у санаториев и апартаментов — 54% респондентов сочли их таковыми.
В начале июля эксперты «Суточно.ру» рассказали, сколько стоит арендовать дом на морских курортах России. По их данным, минимальная ставка посуточной аренды дома у моря на курортах России этим летом зафиксирована в Евпатории в Крыму и составляет 4,5 тыс. руб. в сутки. Дороже всего аренда дома этим летом стоит в Зеленоградске в Калининградской области. Снять дом в этом городе у Балтийского моря обойдется в 12,3 тыс. руб. в сутки.