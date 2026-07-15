Отели или апарты: что выбирают россияне в поездках

В начале июля эксперты «Суточно.ру» рассказали, сколько стоит арендовать дом на морских курортах России. По их данным, минимальная ставка посуточной аренды дома у моря на курортах России этим летом зафиксирована в Евпатории в Крыму и составляет 4,5 тыс. руб. в сутки. Дороже всего аренда дома этим летом стоит в Зеленоградске в Калининградской области. Снять дом в этом городе у Балтийского моря обойдется в 12,3 тыс. руб. в сутки.