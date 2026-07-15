В Белгороде очистили прибрежную зону реки Северский Донец

Акция по очистке прибрежной зоны реки Северский Донец прошла в Белгороде. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении Экоохотнадзора Белгородской области.
Участники акции провели уборку на участке береговой линии протяженностью более 1 км. Особое внимание было уделено ликвидации бытового мусора — стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и битого стекла. Собранные отходы были оперативно вывезены на полигон.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.