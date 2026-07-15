Специальности энергетического профиля входят в десятку лидеров по популярности

Для тех, кто хочет освоить профессию энергетика и применять свои навыки уже через пару лет, открыты двери техникума городского хозяйства и предпринимательства министерства образования Нижегородской области. Сегодня техникум совместно с «Эн+ Тепло Волга» готовит кадры по пяти профильным направлениям, в том числе «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Электрические станции, сети и их релейная защита и автоматизация». Уже со следующего года направлений станет девять: в этом году техникум совместно с компанией Эн+ совершил настоящий прорыв, войдя в федеральный проект «Профессионалитет». На базе техникума будет создан первый в регионе образовательный энергетический кластер.