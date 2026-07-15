У малой сцены красноярского ТЮЗа появилась парковка

С просьбой решить проблему жители Кировского района обращались к главе города Сергею Верещагину на открытой встрече. По их словам, во время спектаклей дворы и дороги рядом с театром были заставлены машинами, из-за чего жильцам ближайших домов не хватало мест для парковки.