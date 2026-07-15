В Красноярском крае начнут проводить сложные урологические операции детям

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства впервые получил 30 квот на высокотехнологичную медицинскую помощь по детской урологии и андрологии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.
Половина квот будет предоставляться по ОМС, еще 15 оплатят за счет федерального бюджета. В минздраве отметили, что это стало возможным в том числе благодаря нацпроекту «Семья». Для запуска нового направления специалисты центра прошли дополнительную подготовку, а отделение оснастили современным оборудованием. Оно позволяет проводить диагностику и лечение на уровне ведущих федеральных центров.
За первые 6 месяцев 2026 года врачи уже выполнили 8 высокотехнологичных операций. Сейчас в центре проводят реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, повторные и особо сложные вмешательства, операции с использованием лапароскопии, а также вмешательства с имплантацией синтетических и сетчатых протезов.
«Наша задача, сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной для жителей региона. Запуск этого направления, важный шаг в развитии детской специализированной хирургической помощи в крае», — отметил заведующий детским хирургическим отделением центра, главный детский хирург края Давид Чубко.
В минздраве добавили, что благодаря квотам дети смогут получать необходимую помощь в Красноярском крае, а семьям не придется тратить время и деньги на поездки в федеральные клиники.