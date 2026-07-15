В Красноярском крае начнут проводить сложные урологические операции детям

Половина квот будет предоставляться по ОМС, еще 15 оплатят за счет федерального бюджета. В минздраве отметили, что это стало возможным в том числе благодаря нацпроекту «Семья». Для запуска нового направления специалисты центра прошли дополнительную подготовку, а отделение оснастили современным оборудованием. Оно позволяет проводить диагностику и лечение на уровне ведущих федеральных центров.