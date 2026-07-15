Региональный штаб держит на контроле ситуацию на топливном рынке Красноярского края

Для предотвращения спекуляции и искусственного дефицита ряд сетевых операторов ввёл временные ограничения на отпуск топлива в канистры. Данная мера носит точечный и временный характер и направлена на недопущение образования избыточных запасов у физических лиц, а также на снижение дополнительной нагрузки на рынок в период повышенного спроса.