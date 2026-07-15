Региональный штаб держит на контроле ситуацию на топливном рынке Красноярского края

В Красноярском крае региональный штаб держит на контроле ситуацию с топливом, сообщили в министерстве промышленности и торговли.
В пресс-службе пояснили, что проводится отраслевой мониторинг, актуализируются потребности каждой сферы — это позволяет своевременно корректировать поставки и предотвращать сбои в работе жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
В приоритете — обеспечение экстренных и оперативных служб, северного завоза, сельхозпредприятий, транспортных компаний и объектов жизнеобеспечения. Эти категории потребителей находятся на особом контроле штаба, их потребности закрываются в полном объёме.
«На ряде АЗС краевого акционерного общества “КНП” в связи с нестабильной ситуацией на оптовом рынке по решению компании временно введён приоритетный режим обеспечения социально значимых предприятий и экстренных служб. Решение об ограничении отпуска топлива населению носит временный характер. Компания оперативно мониторит обстановку на каждой станции. По мере нормализации поставок розничную продажу возобновят в полном объёме», — пояснили в пресс-службе.
Для предотвращения спекуляции и искусственного дефицита ряд сетевых операторов ввёл временные ограничения на отпуск топлива в канистры. Данная мера носит точечный и временный характер и направлена на недопущение образования избыточных запасов у физических лиц, а также на снижение дополнительной нагрузки на рынок в период повышенного спроса.
Указанные сложности с обеспечением топливом носят общероссийский характер и связаны с ростом потребительского спроса и внеплановыми работами на НПЗ.
При этом вертикально интегрированные компании («Роснефть», «Газпромнефть») сдерживают рост розничных цен за счёт собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. Независимые операторы, закупающие топливо на бирже и у сторонних поставщиков, не имеют такой возможности, поэтому цена на их АЗС может значительно отличаться.
Несмотря на отдельные ограничения, ситуация остаётся управляемой. Все экстренные службы обеспечены топливом в полном объёме, перебоев с поставками для социально значимых объектов не зафиксировано. Министерство промышленности и торговли края призывает жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Правительство края ведёт работу по выделению для региона необходимого объёма топлива для обеспечения нужд и потребностей.