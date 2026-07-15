В Пушкине открыли первый в Подмосковье Центр острых отравлений

«Открытие Центра острых отравлений — важный шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Теперь в регионе создан центр, в котором врачи могут не только оперативно принимать пациентов с тяжелыми отравлениями, но и быстро определять токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную тактику лечения. Это особенно важно в ситуациях, когда счет идет на минуты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.