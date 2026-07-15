В Пушкине открыли первый в Подмосковье Центр острых отравлений

Первый в Московской области Центр острых отравлений начал работу на базе Пушкинской клинической больницы им. профессора В. Н. Розанова, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Его создали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Центр предназначен для оказания медицинской помощи пациентам с острыми отравлениями, сопровождающимися нарушением жизненно важных функций. Это могут быть бытовые и химические отравления, отравления лекарственными препаратами, ядовитыми грибами, укусы ядовитых змей и другие состояния.
«Открытие Центра острых отравлений — важный шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Теперь в регионе создан центр, в котором врачи могут не только оперативно принимать пациентов с тяжелыми отравлениями, но и быстро определять токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную тактику лечения. Это особенно важно в ситуациях, когда счет идет на минуты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В состав центра входят приемное отделение с противошоковой палатой, химико-токсикологическая лаборатория, шесть реанимационных коек и пять коек палаты острых отравлений. Помощь пациентам оказывают врачи-реаниматологи и токсикологи, а при необходимости к лечению подключаются специалисты других профилей — терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, психиатры, наркологи. Кроме того, как отметил Максим Забелин, для обеспечения работы центра больницу оснастили специальным оборудованием для очищения крови, а также анализаторами для лабораторных исследований. А после стабилизации состояния пациенты смогут продолжить восстановление на базе отделения медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.