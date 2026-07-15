300 семей в Волгоградской области получили выплаты за второго ребенка

С начала 2026 года почти три сотни семей Волгоградской области уже получили областное единовременное пособие при рождении второго ребенка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет соцзащиты. Сумма выплаты составляет 63,6 тысячи рублей. Деньги дают родителям, если старшему ребенку еще не исполнилось трех лет.