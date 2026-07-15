Более 700 жителей Владимирской области осваивают новые профессии

Свыше 700 жителей Владимирской области начали изучать новые профессии с начала года. Обучение организовано при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Основную долю слушателей программ составляют граждане, обратившиеся в кадровый центр «Работа России» за помощью в поиске работы, но не состоящие на учете как безработные. Среди обучающихся также люди старше 50 лет, безработные граждане, женщины с детьми до 7 лет, ветераны СВО и молодые специалисты до 35 лет.
Занятия проходят как очно, так и дистанционно в зависимости от выбранной программы. По окончании курса участникам вручат свидетельства о получении профессии, дипломы о переподготовке или удостоверения о повышении квалификации.
На портале «Работа России» жителям Владимирской области доступны 25 образовательных направлений. Чтобы стать участником обучения, необходимо подать онлайн-заявку и пройти профориентацию в кадровом центре. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящую программу переобучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.