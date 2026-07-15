Более 700 жителей Владимирской области осваивают новые профессии

Основную долю слушателей программ составляют граждане, обратившиеся в кадровый центр «Работа России» за помощью в поиске работы, но не состоящие на учете как безработные. Среди обучающихся также люди старше 50 лет, безработные граждане, женщины с детьми до 7 лет, ветераны СВО и молодые специалисты до 35 лет.