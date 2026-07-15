Жителей Перми предупредили о перерывах в теле- и радиовещании с 20 июля

Временные перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм возможны в Перми с 20 июня, Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС).
Это связано с обновлением лакокрасочного покрытия на главной телебашне. Работы продлятся с 20 июля по 21 августа.
В первую неделю — с 20 по 24 июля — с 09:00 до 20:00 мощность вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет снижена. В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции радиопрограмм с пониженной мощностью.
Жителей и гостей города просят учитывать этот факт при планировании просмотра или прослушивания.
Кроме того, РТРС предупреждает: при покраске верхних ярусов башни краска может разбрызгиваться на расстояние до 200 метров. Центр рекомендует не находиться под башней и выбирать другие маршруты. Автомобилистам советуют не парковаться рядом с телецентром.