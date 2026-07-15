Жителей Перми предупредили о перерывах в теле- и радиовещании с 20 июля

В первую неделю — с 20 по 24 июля — с 09:00 до 20:00 мощность вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет снижена. В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции радиопрограмм с пониженной мощностью.