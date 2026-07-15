Проезд подорожал в автобусах в Ковернинском округе Нижегородской области

Корректировки затронули все категории маршрутов: городские, пригородные и междугородные. На пригородных направлениях тариф теперь составляет 5,7 рубля за каждый пассажирокилометр, а на междугородных — 5,9 рубля. При этом установлены минимальные пороги стоимости проезда: для пригородных рейсов — от 45 рублей, для междугородных — от 47 рублей.