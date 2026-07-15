Проезд подорожал в автобусах в Ковернинском округе Нижегородской области

В Ковернинском округе Нижегородской области с 13 июля вступили в силу новые расценки на поездки в общественном транспорте. Об этом проинформировала местная администрация через свои страницы в соцсетях.
Корректировки затронули все категории маршрутов: городские, пригородные и междугородные. На пригородных направлениях тариф теперь составляет 5,7 рубля за каждый пассажирокилометр, а на междугородных — 5,9 рубля. При этом установлены минимальные пороги стоимости проезда: для пригородных рейсов — от 45 рублей, для междугородных — от 47 рублей.
Отдельно стоит отметить изменение платы за проезд по городскому маршруту в деревне Талицы: стоимость билета здесь зафиксирована на уровне 45 рублей.
Ранее нарушения нашли в автобусах № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде.