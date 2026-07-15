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В Пермском филиале Президентской академии количество заявлений на платные места выросло на 41%

Филиал Президентской академии в Перми зафиксировал значительный рост заявлений от абитуриентов. На бюджетные места их количество выросло на 27,6%, а на договорной основе — на 41,3%. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Филиал Президентской академии в Перми зафиксировал значительный рост заявлений от абитуриентов. На бюджетные места их количество выросло на 27,6%, а на договорной основе — на 41,3%. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, претендующих на бюджет, составляет 93,67. Лидерами по спросу стали направления «Юриспруденция» (61 человек на место) и «Государственное и муниципальное управление» (58 человек на место).

«Высокий конкурс на ГМУ и Юриспруденцию традиционен, но в этом году он побил рекорды прошлых лет», — цитирует пресс-служба директора Пермского филиала академии Игоря Орлова.