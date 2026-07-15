На «Красноярских Столбах» благоустроена первая часть Каштаковского маршрута

В национальном парке «Красноярские Столбы» завершено обустройство первой части Каштаковского маршрута. Всего работы на популярной туристической тропе в этом году разбиты на три этапа. На первом — обустроены три участка со стороны фан-парка «Бобровый лог» общей протяженностью 120 метров. Завершены: продолжение экотропы «Природа и климат», настил через сырой участок, проход к смотровой площадке. Все дорожки сделаны из лиственницы на металлическом основании. В рамках второго этапа, который должен завершиться к августу, будет уложено 450 метров настила на заболоченном отрезке «Заколдованный лес». В ближайшее время планируется начать третий этап — обустройство маршрута со стороны Центрального входа в нацпарк. В администрации нацпарка подчеркивают, что основной объем стройматериалов был завезен еще по насту в начале весны на снегоходах, чтобы минимизировать нагрузку на почву особо охраняемой территории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда природы.