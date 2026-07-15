Число пользователей портала ДОБРО.РФ в Астраханской области выросло на 20%

Количество пользователей платформы ДОБРО.РФ, закрепленных за организациями Астраханской области в разделе «Готов помогать», увеличилось на 20%. Развитие сервиса осуществляется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы региона.
На территории Астраханской области работают 13 «Добро. Центров», которые обеспечивают поддержку гражданских инициатив, развитие волонтерского движения и вовлечение жителей в общественную деятельность. За прошлый год они реализовали 215 добровольческих инициатив различной направленности. Кроме того, на платформе ДОБРО.РФ было размещено 15 социальных проектов, ориентированных на долгосрочное участие граждан в волонтерской деятельности.
«Значительный рост отмечен по показателям добровольческой активности. Одновременно вырос и объем верифицированной добровольческой деятельности, выраженный в количестве часов, полученных пользователями платформы за участие в мероприятиях», — подчеркнули в администрации главы региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.