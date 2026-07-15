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В высотках Калининграда начали устанавливать лифты с мультимедийным дисплеем

Такие появились в многоэтажках на улице Генерала Павлова.

Источник: Комсомольская правда

Модернизированные лифтовые кабины устанавливают в высотках Калининграда. Первые шесть появились в домах № 4 и № 8 на ул. Генерала Павлова. Как сообщает Фонд капремонта калининградской области, лифты стали «еще технологичнее».

«Помимо мягкой подсветки появились зеркало с мультимедийным дисплеем и система видеонаблюдения. В зоне высокой проходимости на первых этажах установили антивандальные дверные створки и порталы из нержавеющей стали», говорится в сообщении ФКР.

Отмечается, что оборудование ставят с вниманием к доступной среде.

А чтобы пассажиры не оказывались в ловушке при отключении электричества, лифты оснащают системой автоматического переключения на резервный источник питания.

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