В высотках Калининграда начали устанавливать лифты с мультимедийным дисплеем

Модернизированные лифтовые кабины устанавливают в высотках Калининграда. Первые шесть появились в домах № 4 и № 8 на ул. Генерала Павлова. Как сообщает Фонд капремонта калининградской области, лифты стали «еще технологичнее».
«Помимо мягкой подсветки появились зеркало с мультимедийным дисплеем и система видеонаблюдения. В зоне высокой проходимости на первых этажах установили антивандальные дверные створки и порталы из нержавеющей стали», говорится в сообщении ФКР.
Отмечается, что оборудование ставят с вниманием к доступной среде.
А чтобы пассажиры не оказывались в ловушке при отключении электричества, лифты оснащают системой автоматического переключения на резервный источник питания.
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