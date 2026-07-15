В Донецком театре кукол впервые за 40 лет начали капитальный ремонт кровли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «В прошлом году в рамках нацпроекта “Семья” провели модернизацию системы вентиляции.
На 2027 год запланирован капремонт фасада здания", — рассказала руководитель театра Ольга Арутинова. В свою очередь вице-премьер ДНР Кирилл Макаров отметил, что на капремонт выделено более 35 млн. рублей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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