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В Донецком театре кукол впервые за 40 лет начали капитальный ремонт кровли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «В прошлом году в рамках нацпроекта “Семья” провели модернизацию системы вентиляции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «В прошлом году в рамках нацпроекта “Семья” провели модернизацию системы вентиляции.

На 2027 год запланирован капремонт фасада здания", — рассказала руководитель театра Ольга Арутинова. В свою очередь вице-премьер ДНР Кирилл Макаров отметил, что на капремонт выделено более 35 млн. рублей.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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