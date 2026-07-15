Белорус пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате

Так, глава минского спортклуба обратился в суд с заявлением, требуя с ответчиков взыскать компенсацию морального вреда. Истец заявил, что в августе 2025 года он узнал, что в мессенджере Telegram есть рабочий чат, который администрирует ответчица. А в этом рабочем чате создавались и пересылались стикеры оскорбительного характера с использованием его фотографий. Мужчина заявил оскорбительные стикеры нарушили его права о защите персональных данных, а еще причинили ему эмоциональные и нравственные страдания, так как ему пришлось испытать стыд и унижение из-за того, что его фото вместе с оскорбительными выражениями на них распространялись в общем доступе.