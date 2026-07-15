Белорус пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате

В Минске председатель физкультурно-спортивного клуба пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского суда.
Так, глава минского спортклуба обратился в суд с заявлением, требуя с ответчиков взыскать компенсацию морального вреда. Истец заявил, что в августе 2025 года он узнал, что в мессенджере Telegram есть рабочий чат, который администрирует ответчица. А в этом рабочем чате создавались и пересылались стикеры оскорбительного характера с использованием его фотографий. Мужчина заявил оскорбительные стикеры нарушили его права о защите персональных данных, а еще причинили ему эмоциональные и нравственные страдания, так как ему пришлось испытать стыд и унижение из-за того, что его фото вместе с оскорбительными выражениями на них распространялись в общем доступе.
Минчанин потребовал 5000 рублей компенсации морального вреда. Ответчицы на суде иск не признали.
Суд встал на сторону мужчины и постановил взыскать с каждой из четырех ответчиц по 300 рублей на компенсацию морального вреда, также они покроют судебные расходы по оплате госпошлины за подачу искового заявления.
При этом ответчицы не согласились с решением суда первой инстанции и подавали апелляционную жалобу. Минский городской суд оставил решение без изменений.
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