Дефицит топлива в Нижегородской области может отразиться на ценах на продукты

Дефицит топлива и очереди на автозаправках в Нижегородской области могут отразиться не только на стоимости бензина, но и на ценах в других сферах экономики. В частности, речь идет о продуктах питания. Об этом со ссылкой на завкафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Лобачевского, доктора экономических наук, профессора Александра Золотова сообщает «Комсомольская правда — Нижний Новгород».
По словам эксперта, ажиотажный спрос на бензин мог спровоцировать его нехватку даже при сохранении прежних объемов поставок. При этом рост цен на топливо на независимых АЗС способен увеличить расходы компаний, занимающихся автомобильными перевозками, что в дальнейшем может сказаться на стоимости товаров.
Как отметил Александр Золотов, если ситуация с топливом затянется, в первую очередь это почувствуют отрасли, связанные с автомобильной логистикой, в том числе оптовая и розничная торговля. Кроме того, подорожание дизельного топлива приведет к увеличению затрат сельхозпредприятий.
По оценке экономиста, рост цен на продукты питания в таком случае может составить от 3% до 15%. Если стоимость топлива увеличится на 30%, это способно добавить к цене товаров от 1% до 4,5%.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что такого сценария можно избежать. По его словам, продавцы могут не перекладывать дополнительные расходы на покупателей, чтобы сохранить объемы продаж. Также часть перевозчиков способна перейти на железнодорожный транспорт или использовать автомобили, работающие на газе.
Александр Золотов добавил, что изменение структуры затрат позволяет компенсировать рост одних расходов за счет сокращения других. При этом он не исключил, что в случае проблем с автомобильными перевозками может увеличиться спрос на альтернативные виды транспорта, а вместе с ним — и стоимость их услуг.
Напомним, что с 9 июля на сетевых автозаправках Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива. Теперь водители могут заправиться только в «свой» день: если первая цифра государственного номера автомобиля четная — в четные числа месяца, если нечетная — в нечетные. Такое решение региональный оперштаб принял, чтобы сократить очереди на АЗС на фоне повышенного спроса на бензин.
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