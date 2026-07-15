Дефицит топлива в Нижегородской области может отразиться на ценах на продукты

Дефицит топлива и очереди на автозаправках в Нижегородской области могут отразиться не только на стоимости бензина, но и на ценах в других сферах экономики. В частности, речь идет о продуктах питания. Об этом со ссылкой на завкафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Лобачевского, доктора экономических наук, профессора Александра Золотова сообщает «Комсомольская правда — Нижний Новгород».