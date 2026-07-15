В Красноярске директора пивзавода будут судить за сокрытие 8 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет директор пивоваренного предприятия. Его обвиняют в сокрытии почти 8 млн рублей от взыскания налогов.
По данным прокуратуры, в 2024—2025 годах у компании накопилась задолженность перед бюджетом более 15 млн рублей. Налоговая служба начала взыскание: выставила инкассовые поручения, заблокировала операции по счетам и арестовала имущество. Следствие считает, что после этого руководитель организовал расчеты через счета третьего лица. Деньги за поставленную продукцию и услуги поступали не на счета предприятия, а значит, не могли быть списаны в счет налоговой задолженности.
Таким способом, по версии следствия, от взыскания скрыли почти 8 млн рублей. Сам директор признал вину. Он пояснил, что хотел сохранить работу предприятия и выполнить обязательства перед партнерами. Позже задолженность перед бюджетом полностью погасили.
Прокуратура утвердила обвинение по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.