В Красноярске директора пивзавода будут судить за сокрытие 8 млн рублей

По данным прокуратуры, в 2024—2025 годах у компании накопилась задолженность перед бюджетом более 15 млн рублей. Налоговая служба начала взыскание: выставила инкассовые поручения, заблокировала операции по счетам и арестовала имущество. Следствие считает, что после этого руководитель организовал расчеты через счета третьего лица. Деньги за поставленную продукцию и услуги поступали не на счета предприятия, а значит, не могли быть списаны в счет налоговой задолженности.