Штат воронежской мэрии сократят на 10%

Принято решение оставить 7 заместителей главы, в том числе двух первых замов. Первый заместитель по городскому хозяйству будет координировать вопросы ЖКХ, транспорта, дорог, жилищных и имущественных отношений. В его подчинении будут находиться 5 соответствующих управлений.