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Штат воронежской мэрии сократят на 10%

О предстоящих структурных изменениях рассказал Сергей Петрин.

Источник: Комсомольская правда

До конца года в мэрии Воронежа на 10% сократят штат. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин. Корректировка коснется всех должностных уровней, включая руководство.

Принято решение оставить 7 заместителей главы, в том числе двух первых замов. Первый заместитель по городскому хозяйству будет координировать вопросы ЖКХ, транспорта, дорог, жилищных и имущественных отношений. В его подчинении будут находиться 5 соответствующих управлений.

Второй первый зам будет отвечать за аппарат: решать кадровые вопросы, заниматься с обращениями граждан, вопросами профилактики коррупции, взаимодействия с административными органами, правовым управленим и, а также внутренней политикой.

В ведении пяти вице-мэров будут находиться:

— блок предпринимательства и экологии;

— управление делами, стратегическое планирование и экономика;

— образование, культура, спорт;

— строительство и разрешительная документация;

— административно технический контроль и муниципальные закупки.

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