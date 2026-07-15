ИТ-экперт Гаспарян: россиян пытаются удержать внутри бесконечной тревожной ленты

То, о чем я говорю, чем-то схоже с мошенничеством в смысле применяемых технологий и последовательной «раскрутки» человека, но гораздо опаснее. Это массовая когнитивная манипуляция, цель которой заключается не в том, чтобы немедленно забрать у человека деньги, а в том, чтобы изменить его психологическое состояние, сделать более тревожным, раздраженным, импульсивным, заставить поверить, что окружающая реальность окончательно вышла из-под контроля, никому нельзя доверять, а катастрофа не просто возможна, а уже началась.