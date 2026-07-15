Режим повышенной готовности ввели для экстренных и коммунальных служб Ростова

В Ростове-на-Дону до полудня 17 июля ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Причина — возможное ухудшение погоды, ожидаются грозовые ливни, град и ветер до 20−23 м/с. В донской столице может выпасть 15−25 мм осадков.
— Решение об установлении режима повышенной готовности приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Прошу быть внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких, — написал в соцсетях глава Ростова Александр Скрябин.
Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».
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