В Санкт-Петербурге провели военно-исторический форум «Александровский стяг»

Всероссийский молодежный военно-исторический форум «Александровский стяг» прошел с 7 по 10 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Участниками форума стали команды школьников от 11 до 18 лет — 250 человек из более чем 20 регионов России. Они показали свои знания военной истории. Оценивало участников профессиональное жюри, состоящее из историков, военных, учителей и священнослужителей.
Также 7 июля Государственный мемориальный музей А. В. Суворова представил в Историческом парке выставочный проект «Россия. Путь на юг». Он посвящен вековому пути России к южным рубежам — от эпохи царевны Софьи и князя Голицына до времен императрицы Екатерины II и князя Потемкина-Таврического.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.