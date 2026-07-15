Хоровод детей вокруг крокодила: в Волгограде завершают монтаж фонтана

В Волгограде на Привокзальной площади появилась главная фигура нового фонтана — трехтонная бронзовая композиция с детьми и крокодилом. Скульптуру доставили на седельном автопоезде и при помощи подъемного крана аккуратно водрузили на центральный постамент.
До этого мастера уже установили по краям чаши восемь бронзовых лягушек, облицевали гранитом саму чашу и центральное основание. Вес всей архитектурной композиции, как уточнили в администрации города, составляет порядка трех тонн — каждую фигуру упаковали в специальный защитный материал, чтобы избежать повреждений при монтаже.
Фонтан возводят в рамках комплексного благоустройства Привокзальной площади. Работы идут по графику при поддержке ПАО «Лукойл» и ПАО «ТМК».
Ранее сообщалось о реставрации скульптурной группы с гидрой на Мамаевом кургане.