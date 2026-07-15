Хоровод детей вокруг крокодила: в Волгограде завершают монтаж фонтана

До этого мастера уже установили по краям чаши восемь бронзовых лягушек, облицевали гранитом саму чашу и центральное основание. Вес всей архитектурной композиции, как уточнили в администрации города, составляет порядка трех тонн — каждую фигуру упаковали в специальный защитный материал, чтобы избежать повреждений при монтаже.