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Хоровод детей вокруг крокодила: в Волгограде завершают монтаж фонтана

Центральную скульптуру фонтана «Дети и крокодил» весом три тонны установили на Привокзальной площади в Волгограде.

В Волгограде на Привокзальной площади появилась главная фигура нового фонтана — трехтонная бронзовая композиция с детьми и крокодилом. Скульптуру доставили на седельном автопоезде и при помощи подъемного крана аккуратно водрузили на центральный постамент.

До этого мастера уже установили по краям чаши восемь бронзовых лягушек, облицевали гранитом саму чашу и центральное основание. Вес всей архитектурной композиции, как уточнили в администрации города, составляет порядка трех тонн — каждую фигуру упаковали в специальный защитный материал, чтобы избежать повреждений при монтаже.

Фонтан возводят в рамках комплексного благоустройства Привокзальной площади. Работы идут по графику при поддержке ПАО «Лукойл» и ПАО «ТМК».

Ранее сообщалось о реставрации скульптурной группы с гидрой на Мамаевом кургане.

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