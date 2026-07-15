Облвласти ищут подрядчика для содержания дорог за 570 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Калининградской области ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности региона, и искусственных сооружений на них. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 15 по 31 июля. Итоги аукциона планируют подвести 4 августа. Максимальная цена контракта — 570 млн рублей. Исполнить его необходимо до 24 ноября 2028 года, приступить к работам — с даты заключения контракта. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.
В перечне работ в числе прочего нанесение горизонтальной дорожной разметки, содержание светофорных объектов, пешеходных комплексов и технических средств организации дорожного движения.
На содержание дорог в Калининграде в 2026 году выделили 515 млн рублей. Контракт заключили с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие».