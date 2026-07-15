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Число избирателей в Воронежской области уменьшилось почти на 5,5 тысячи человек

По информации воронежского облизбиркома, на 1 июля в регионе было зарегистрировано 1 786 188 избирателей. За прошедшие полгода их число снизилось более чем на 5,4 тыс.: по данным, актуальным на 1 января, насчитывалось 1 791 597 человек.

Источник: Коммерсантъ

По информации воронежского облизбиркома, на 1 июля в регионе было зарегистрировано 1 786 188 избирателей. За прошедшие полгода их число снизилось более чем на 5,4 тыс.: по данным, актуальным на 1 января, насчитывалось 1 791 597 человек.

Непосредственно в областном центре за 2026 год, напротив, прибавилось более 3,1 тыс. избирателей — их число выросло с 825,7 до 828,8 тыс. человек. Самым густонаселенным районом Воронежа остается Коминтерновский, где зарегистрированы свыше 233 тыс. участников выборов. В тройку лидеров по численности избирателей среди районов области вошли Лискинский (80,9 тыс.), Новоусманский (76,8 тыс.) и Россошанский (64,4 тыс.).

Наименьшая численность избирателей установлена в Воробьевском районе, где она немного не достигает отметки 12 тыс. человек.

В 2026 году с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в связи с этим в Воронеже сегодня было принято решение перенести празднование дня города на 12 сентября.

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