Число избирателей в Воронежской области уменьшилось почти на 5,5 тысячи человек

По информации воронежского облизбиркома, на 1 июля в регионе было зарегистрировано 1 786 188 избирателей. За прошедшие полгода их число снизилось более чем на 5,4 тыс.: по данным, актуальным на 1 января, насчитывалось 1 791 597 человек.