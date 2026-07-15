Нижегородцы смогут сообщить о нарушителях на электросамокатах с помощью чат-бота

Для того, чтобы сообщить о нарушении, необходимо открыть бот в подходящем мессенджере, заполнить короткую форму с указанием типа нарушения, времени и места, и по желанию приложить фото или видео. Система автоматически направит сообщение сервису кикшеринга, на самокате которого передвигался нарушитель, а заявитель сможет отследить статус обращения в боте.