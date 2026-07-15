Нижегородцы смогут сообщить о нарушителях на электросамокатах с помощью чат-бота

Нижегородцы смогут сообщать о нарушителях, передвигающихся на СИМ, с помощью чат-бота. Об этом сообщает Ассоциация операторов микромобильности.
Виртуальный сервис станет еще одним доступным инструментом контроля за соблюдением правил передвижения на арендных электросамокатах. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» теперь доступен в Максе и ВКонтакте.
Для того, чтобы сообщить о нарушении, необходимо открыть бот в подходящем мессенджере, заполнить короткую форму с указанием типа нарушения, времени и места, и по желанию приложить фото или видео. Система автоматически направит сообщение сервису кикшеринга, на самокате которого передвигался нарушитель, а заявитель сможет отследить статус обращения в боте.
После обработки запроса сервис примет меры к нарушителям в зависимости от тяжести нарушения. Наказанием может стать предупреждение, штраф или блокировка аккаунта.
Важно отметить, что чат-бот работает только в отношении арендных СИМ — жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются.
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