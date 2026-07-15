В Донецкой республике представили нового министра внутренних дел

Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермской области. В 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД России. Более двадцати лет Вячеслав Петрович прослужил на различных оперативных и руководящих должностях в Пермском крае — в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и экономической безопасностью, пройдя путь от оперуполномоченного до заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю. В декабря 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ Вячеслав Еговцев возглавил УМВД России по Забайкальскому краю. В феврале 2022 года ему присвоено специальное звание генерал-майора полиции.