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В Донецкой республике представили нового министра внутренних дел

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу нового руководителя МВД по ДНР — генерал-майора полиции Вячеслава Еговцева, назначенного на эту должность Указом Президента Российской Федерации.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу нового руководителя МВД по ДНР — генерал-майора полиции Вячеслава Еговцева, назначенного на эту должность Указом Президента Российской Федерации.

Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермской области. В 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД России. Более двадцати лет Вячеслав Петрович прослужил на различных оперативных и руководящих должностях в Пермском крае — в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и экономической безопасностью, пройдя путь от оперуполномоченного до заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю. В декабря 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ Вячеслав Еговцев возглавил УМВД России по Забайкальскому краю. В феврале 2022 года ему присвоено специальное звание генерал-майора полиции.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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